Meloni a îndemnat Comisia Europeană să relaxeze regulile bugetare din cauza crizei energetice.

Despre aceasta se menționează în scrisoarea sa adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite eurointegration.com.ua.

În scrisoare, Meloni a cerut ca „investițiile și măsurile de urgență necesare pentru depășirea crizei energetice” să fie excluse din aplicarea Pactului de stabilitate și creștere.

Acest document solicită membrilor UE să mențină deficitul bugetar sub 3% din PIB.

„Criza din Orientul Mijlociu și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, care se adaugă consecințelor agresiunii ruse în Ucraina, au deja un impact foarte serios și adesea asimetric asupra prețurilor la resursele energetice, asupra cheltuielilor familiilor și întreprinderilor”, a declarat premierul italian.

Ea a subliniat că, la fel cum acordul de stabilitate exclude din calcule cheltuielile pentru apărare, cheltuielile legate de energie nu trebuie, de asemenea, luate în considerare.

„Trebuie să avem curaj politic să recunoaștem că astăzi securitatea energetică este, de asemenea, o prioritate strategică europeană”, a accentuat Meloni.

Ea a menționat că Roma va avea dificultăți să justifice participarea la programul de finanțare a apărării UE SAFE, dacă Bruxelles-ul va refuza o flexibilitate similară în privința cheltuielilor pentru energie.