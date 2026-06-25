Mediul de afaceri ucrainean își mută producția în România și cumpără fabrici.

Pe fondul unui război prelungit, dinamica economică din regiune se schimbă: capitalul ucrainean mare, în special cel industrial, se mută în România, transformând țara într-o bază de producție pentru economia ucraineană.

Companiile ucrainene caută nu doar o platformă sigură pentru activitate, ci și să se integreze direct în lanțurile de aprovizionare ale Uniunii Europene, pregătindu-se pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei, informează economedia.ro.

Gigantul farmaceutic Biopharma a început construcția unei fabrici în orașul Arad, în valoare de 85 milioane de euro. Finalizarea proiectului este planificată pentru sfârșitul anului 2027. Compania are o istorie de peste un secol și este specializată în dezvoltarea și producția de preparate imunobiologice și medicamente obținute din plasmă sanguină umană.

În sectorul metalurgic, grupul Metinvest, controlat de cel mai bogat om de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, a achiziționat o fabrică de țevi în Iași. Întreprinderea primește deja zeci de mii de tone de oțel de la combinatul ucrainean „Zaporojețstal”. Schema de lucru este simplă: oțelul este transportat din Ucraina pe calea ferată sau rutier, iar în întreprinderea românească este prelucrat în produse finite, care apoi primesc marcajul „Made in EU”.

Cea mai acerbă luptă se desfășoară în prezent în jurul combinatului metalurgic Liberty Galați (fost Sidex) din Galați. Întreprinderea este scoasă la vânzare pentru 444 milioane de euro. Pentru activ concurează Metinvest, compania românească UMB Steel a omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, precum și investitori din India și Grecia.

Pentru Metinvest, achiziția combinatului din Galați ar însemna crearea unui coridor industrial unitar. Întreprinderea asigură acces direct la Dunăre, Marea Neagră, rețeaua feroviară europeană și piețele UE, reducând riscurile logistice legate de porturile ucrainene.

Prin cumpărarea activelor din România, companiile ucrainene obțin capacități de producție situate pe teritoriul unei țări membre NATO, păstrând în același timp afacerea principală în Ucraina. Această strategie permite atât asigurarea securității activelor, cât și pregătirea pentru viitoarea creștere economică.

Pentru România, venirea investitorilor ucraineni întărește rolul său ca hub industrial strategic la granița estică a UE. Afluxul de capital ajută la păstrarea locurilor de muncă și susținerea întreprinderilor aflate în dificultate financiară. Totodată, la București există temeri că activele strategice trec sub controlul unor companii dintr-un stat non-membru NATO.