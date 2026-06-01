theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
1 Iunie 2026, 18:16
14
Copiază linkul
Link copiat

Medicii estimează că Biden va trăi cu cancer până la sfârșitul vieții

Fostul președinte american Joe Biden va trăi cu cancer până la sfârșitul vieții. Despre acest lucru a povestit soția sa, Jill Biden.

Medicii estimează că Biden va trăi cu cancer până la sfârșitul vieții.
Medicii estimează că Biden va trăi cu cancer până la sfârșitul vieții.

Potrivit acesteia, cancerul diagnosticat fostului șef de stat „a dat metastaze în oase”, transmite nbcnews.com.

„De aceea, cred că Joe va trăi cu cancer până la sfârșitul zilelor sale”, a spus Jill Biden.

Fosta Primă Doamnă a SUA a adăugat, de asemenea, că soțul ei „se menține bine”.

Toamna trecută s-a comunicat că Joe Biden a încheiat un curs de radioterapie pentru tratarea cancerului de prostată. După cum relata atunci reprezentanta fostului șef de stat, Kelly Skally, politicianul a urmat tratament într-un centru oncologic din Philadelphia. Skally sublinia că aceasta nu înseamnă sfârșitul tratamentului său.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici