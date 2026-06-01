1 Iunie 2026, 18:16
Medicii estimează că Biden va trăi cu cancer până la sfârșitul vieții
Fostul președinte american Joe Biden va trăi cu cancer până la sfârșitul vieții. Despre acest lucru a povestit soția sa, Jill Biden.
Potrivit acesteia, cancerul diagnosticat fostului șef de stat „a dat metastaze în oase”, transmite nbcnews.com.
„De aceea, cred că Joe va trăi cu cancer până la sfârșitul zilelor sale”, a spus Jill Biden.
Fosta Primă Doamnă a SUA a adăugat, de asemenea, că soțul ei „se menține bine”.
Toamna trecută s-a comunicat că Joe Biden a încheiat un curs de radioterapie pentru tratarea cancerului de prostată. După cum relata atunci reprezentanta fostului șef de stat, Kelly Skally, politicianul a urmat tratament într-un centru oncologic din Philadelphia. Skally sublinia că aceasta nu înseamnă sfârșitul tratamentului său.