Medicii din România au declanșat o grevă generală din cauza noului sistem de salarizare.

Federația Sanitas a anunțat marți, 28 iulie, grevă generală în sistemul public de sănătate din România, după ce negocierile privind noua lege a salarizării nu au dus la un acord.

Aceasta este prima grevă generală organizată de SANITAS în ultimii zece ani, informează Digi24.

Federația, cea mai mare organizație sindicală din domeniul sănătății și asistenței sociale din România, a anunțat că va continua dialogul cu partidele parlamentare, deoarece forma finală a legii salarizării va fi aprobată de Parlament. În același timp, reprezentanții federației vor participa la consultări tehnice cu Ministerul Sănătății privind cererile care intră în competența instituției.

Potrivit Sanitas, un reprezentant al Administrației Prezidențiale a recunoscut că cererile sindicatelor sunt „justificate, argumentate și necesare” pentru depășirea crizei din sistemul de sănătate, însă a subliniat că decizia finală aparține conducerii politice a țării.

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a declarat că organizația menține calendarul protestelor aprobat anterior și a făcut apel la unitatea lucrătorilor din sănătate în timpul grevei.

„Dialogul cu partidele parlamentare va continua. Până la adoptarea unei noi decizii de către organele de conducere ale federației, calendarul grevei rămâne neschimbat. Prin urmare, astăzi începe greva generală în sistemul de sănătate”, a spus el.

Cu o zi înainte de începerea grevei, Federația Sanitas a semnalat cazuri de presiuni asupra angajaților unor spitale. Potrivit sindicatului, conducerea unor instituții medicale a cerut listele cu angajații care și-au exprimat acordul de a participa la grevă, pentru a suspenda contractele lor de muncă înainte de începerea protestului.

Sindicatul consideră astfel de acțiuni o formă de intimidare și subliniază că semnarea consimțământului pentru participarea la grevă nu înseamnă participarea efectivă și nu poate constitui temei pentru suspendarea anticipată a contractului de muncă.

Președintele Sanitas, Iulian Pope, a reamintit că dreptul la grevă este garantat prin lege și nu poate fi folosit ca motiv pentru amenințări sau presiuni asupra angajaților.

„Exercitarea acestui drept nu poate deveni temei pentru amenințări, presiuni sau intimidare. Facem apel la conducerea instituțiilor medicale să respecte strict legea și să nu transforme procedurile administrative într-un instrument care să împiedice participarea angajaților la grevă”, a declarat liderul sindical.

Federația reamintește, de asemenea, că, conform Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, participarea la o grevă organizată legal nu constituie abatere disciplinară și nu poate atrage sancțiuni pentru angajați. Suspendarea contractului de muncă este posibilă doar din momentul participării efective a angajatului la grevă și exclusiv pe durata acesteia.

În timpul grevei, spitalele vor asigura cel puțin o treime din volumul activității conform cerințelor legale. Vor funcționa în regim normal secțiile de urgență, serviciile de gardă și secțiile de terapie intensivă, iar pacienții în stare gravă vor primi asistența medicală necesară. În același timp, internările și operațiile planificate, care nu sunt urgențe, pot fi amânate.