Medicii din Congo care luptă împotriva Ebola își încetează activitatea din cauza salariilor neplătite.

Personalul medical din epicentrul focarului de Ebola din Republica Democrată Congo a început să părăsească locurile de muncă, protestând față de întârzierile la plata salariilor.

Agenția notează că această oprire a activității amenință eforturile deja încetinite de a limita epidemia, care, potrivit reprezentanților OMS, se răspândește mai rapid decât se poate reacționa. Conform celor mai recente date ale autorităților, în țară au fost înregistrate 1.708 cazuri confirmate de infectare și 580 de decese, iar prima lună a actualului focar a devenit deja cea mai gravă din întreaga istorie a observațiilor, transmite theins.ru cu referire la apnews.com.

În provincia Ituri, cea mai afectată, unde se află capitala Bunia, o parte dintre medici și alți angajați au declarat pentru The Associated Press că nu primesc salariile și sporurile de la declararea focarului, pe 15 mai. Potrivit lor, lucrează și cu lipsă de echipament de protecție și se confruntă cu un tratament nedrept atât din partea autorităților, cât și a coordonatorilor măsurilor de combatere a bolii.

„De la declararea focarului bolii cauzate de virusul Ebola, cerem plata muncii noastre”, a declarat Bienci Cano, membru al comitetului de supraveghere epidemiologică din Ituri.

Reprezentanta Organizației Mondiale a Sănătății în Congo, Anne Ansia, a declarat marți că virusul continuă să se răspândească din cauza deplasării populației și a situației instabile din regiune, în timp ce unele centre medicale funcționează deja la capacitate maximă.

Potrivit lui Cano, neplata salariilor „ne expune pe noi și familiile noastre la dificultăți socio-economice grave și degradează semnificativ condițiile noastre de viață”. În weekendul trecut, angajații care se ocupă direct de infectați în teren au trimis autorităților din Ituri și guvernului național o notificare oficială cu amenințarea de a începe greva dacă salariile nu vor fi plătite în decurs de 24 de ore; până marți, o parte dintre ei au încetat deja lucrul, deși greva nu a fost declarată oficial.

Akilimali Pierre, șeful operațiunii la Institutul Național de Sănătate Publică din Congo, a legat întârzierile de închiderea aeroportului Bunia. Potrivit lui, faptul că aeroportul Bunia este închis complică implementarea măsurilor de reacție, în special unele aspecte legate de transferul fondurilor. Aceasta este una dintre cauzele care pot explica întârzierea plăților.

Luni, o parte dintre angajați au organizat un protest în fața centrului de tratament Ebola din Rwampara, au incendiat cauciucuri de mașini, ceea ce a provocat o panică temporară în zonă, înainte ca poliția să restabilească ordinea. Pe lângă întârzierile la plată, medicii se confruntă cu atacuri din partea localnicilor furioși și cu neîncrederea populației în existența bolii. Epidemiologul Ben Bakule a povestit că la sfârșitul lunii mai a fost aproape ucis când un grup de tineri l-a atacat pe el și pe colegii săi în timpul urmăririi contactelor unui caz confirmat de infectare în satul Tutu din teritoriul Djugu.