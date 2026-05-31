Medicii au explicat de ce nu pot controla focarul de Ebola din Africa.

În Republica Democrată Congo (RDC) s-a creat o situație îngrijorătoare din cauza izbucnirii febrei Ebola, a declarat adjunctul directorului pentru operațiuni al organizației internaționale „Medici fără frontiere”, Alan Gonzalez.

Potrivit acestuia, la două săptămâni după creșterea bruscă a numărului de infectați în provincia Ituri, febra rămâne o sursă reală de îngrijorare pentru comunitățile locale și lucrătorii din domeniul sănătății aflați în prima linie.

Gonzalez a numit viteza de răspândire a bolii fără precedent: în teritoriul afectat de Ebola nu se reușește să se ia măsuri de răspuns în timp util.

Adjunctul directorului a spus că zilnic se înregistrează noi cazuri suspecte de febră, iar viteza testelor nu permite stabilirea rapidă a diagnosticului. Gonzalez a făcut apel la extinderea cercetărilor de laborator pentru a încerca să preia controlul asupra situației.