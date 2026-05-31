Medicii au explicat de ce nu pot controla focarul de Ebola din Africa

„Medicii fără frontiere” au calificat situația legată de febra Ebola din Republica Democrată Congo drept îngrijorătoare.

În Republica Democrată Congo (RDC) s-a creat o situație îngrijorătoare din cauza izbucnirii febrei Ebola, a declarat adjunctul directorului pentru operațiuni al organizației internaționale „Medici fără frontiere”, Alan Gonzalez.

Potrivit acestuia, la două săptămâni după creșterea bruscă a numărului de infectați în provincia Ituri, febra rămâne o sursă reală de îngrijorare pentru comunitățile locale și lucrătorii din domeniul sănătății aflați în prima linie.

Gonzalez a numit viteza de răspândire a bolii fără precedent: în teritoriul afectat de Ebola nu se reușește să se ia măsuri de răspuns în timp util.

Adjunctul directorului a spus că zilnic se înregistrează noi cazuri suspecte de febră, iar viteza testelor nu permite stabilirea rapidă a diagnosticului. Gonzalez a făcut apel la extinderea cercetărilor de laborator pentru a încerca să preia controlul asupra situației.

Sursă
