Un medic militar a vorbit despre dificultățile trecerii Comisiei Medicale Militare și despre starea reală de sănătate a recruților.

În Ucraina se înregistrează o tendință de agravare a sănătății rezervelor de mobilizare. Pe parcursul a cinci ani de război la scară largă, resursa de cetățeni tineri și puternici se epuizează treptat, iar în armată ajung tot mai des persoane mai în vârstă cu boli somatice cronice, transmite tsn.ua.

Despre aceasta a vorbit în cadrul unui interviu pentru Telegraf chirurgul militar, comandantul companiei medicale a Batalionului Medical 4 din Corpul 3 Armată, Ivan cu numele de cod „Turist”.

Potrivit medicului de luptă, calitatea rezervelor de mobilizare a suferit schimbări semnificative din cauza duratei îndelungate a acțiunilor militare. Chirurgul militar atrage atenția asupra modificărilor globale în indicatorii medicali ai populației țării, care trebuie luați în considerare la selecție.

„Rezerva de mobilizare în al cincilea an de război la scară largă devine mai slabă. Tinerii și puternicii se termină treptat. Mai mulți oameni în vârstă cu boli somatice. Dacă luăm norma indicatorilor analizei generale a sângelui, de exemplu, în 1980 și acum, există o diferență. Cum să creștem sănătatea populației? Să reducem norma”, constată „Turist”.

Concedierea din serviciu și motivația combatanților

În ciuda oboselii fizice și psihologice enorme a militarilor aflați pe front încă de la începutul invaziei la scară largă, în Corpul 3 Armată nu există cazuri de simulare a bolilor pentru a evita serviciul. Medicul militar menționează că luptătorii caută alte căi legale pentru rotație, dacă au acest drept.

„Oamenii care sunt de cinci ani la război... Puțini nu vor să se retragă. Întrebarea este cât de departe ești gata să mergi pentru asta. Există diferite opțiuni de a te retrage, iar Comisia Medicală Militară nu este cea mai simplă variantă. Soție, trei copii și atât. Dar în corpul nostru, în unitate, oamenii sunt motivați, iar cazuri grave de genul „faceți ceva să fiu scos” nu au fost în practica mea”, a concluzionat comandantul companiei medicale.

Mobilizarea în Ucraina — ultimele știri

Reamintim că lunar în rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei sunt mobilizate zeci de mii de persoane, iar aproximativ 95% dintre ele trec prin procesul normal. Ministrul Apărării, Mihail Fedorov, a declarat că statul trebuie să schimbe abordarea privind funcționarea punctelor de recrutare a militarilor. Potrivit lui, a văzut personal cazuri când o persoană era mobilizată forțat dimineața și ținută în pantaloni scurți cu o pungă câteva ore, ceea ce afectează grav starea morală.

De asemenea, Ministerul Apărării al Ucrainei lucrează la o nouă etapă a reformei mobilizării și activității centrelor teritoriale de recrutare. Viceministrul Mstislav Banik a declarat că reforma trebuie să ofere cetățenilor o înțelegere mai clară a condițiilor și perspectivelor serviciului militar în timpul unui război prelungit. Modificările vor viza direct pe cei care evită mobilizarea sau sunt dați în urmărire. Potrivit lui Banik, reforma va fi implementată în curând.