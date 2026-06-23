Medic anestezist-reanimatolog din Comrat, trimis în judecată după decesul unui pacient.

Un medic anestezist-reanimatolog de la Spitalul raional Comrat a fost trimis în judecată, fiind învinuit de încălcarea din neglijență a regulilor de acordare a asistenței medicale, fapt care ar fi dus la decesul unui pacient.

Potrivit Procuraturii Generale, cazul vizează un bărbat de 47 de ani, adus la Unitatea de Primiri Urgențe pe 19 ianuarie 2025, în urma unui accident rutier, cu multiple traumatisme grave, transmite ipn.md.

Oamenii legii menționează că medicul ar fi subestimat gravitatea stării pacientului, atribuind parțial simptomele unei intoxicații alcoolice și fără a dispune internarea acestuia în secția de terapie intensivă. De asemenea, nu ar fi fost asigurată monitorizarea continuă și nu ar fi fost inițiate la timp investigațiile și tratamentul necesar.

Procurorii mai susțin că documentația medicală ar fi fost completată incomplet, fără reflectarea integrală a stării pacientului și a intervențiilor efectuate.

Potrivit expertizelor medico-legale, pacientul necesita supraveghere și îngrijiri intensive, iar starea de ebrietate nu justifica diminuarea atenției medicale. Specialiștii au concluzionat că decesul, survenit a doua zi după internare, ar fi putut fi evitat dacă erau aplicate la timp măsurile medicale obligatorii.