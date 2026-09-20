Marine Le Pen: Rusia nu va putea schimba politica Franței prin amenințări

Marine Le Pen și Jordan Bardella au acuzat Moscova că încearcă să influențeze politica externă a Franței prin intimidare și acțiuni de destabilizare.

Liderii partidului francez de extremă dreaptă „Rassemblement National”, Marine Le Pen și Jordan Bardella, au publicat sâmbătă, 19 septembrie, pe site-ul partidului o declarație comună în care au criticat Rusia pentru tentativele de a influența politica externă a Franței, inclusiv în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina, prin „intimidare și amenințări”, scrie dw.com

„Nu vom tolera niciodată ca o putere străină, în acest caz Rusia, să încerce să dicteze, direct sau indirect, politica țării noastre prin intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”, se arată în declarație. „Nicio provocare, nicio operațiune clandestină și nicio acțiune de destabilizare nu pot determina Franța să contribuie la atingerea de către Rusia a obiectivelor sale militare în Ucraina. Politica externă a Franței este stabilită la Paris, în mod suveran, exclusiv în baza intereselor națiunii”.

Liderii „Rassemblement National” au cerut dezbateri democratice privind chestiuni precum „nivelul și condițiile sprijinului financiar acordat Ucrainei, precum și caracterul adecvat al inițiativelor menite să identifice canale diplomatice pentru soluționarea conflictului”. „Aceste discuții sunt legitime. Presiunile din exterior nu sunt”, au subliniat Le Pen și Bardella.

Liderii extremei drepte, despre acțiunile ostile ale Rusiei

Le Pen și Bardella au condamnat decizia autorităților ruse de a trece sub „administrare temporară” în Rusia activele mai multor companii europene, inclusiv ale firmelor franceze Auchan și Leroy Merlin. Potrivit acestora, este vorba despre „un act ostil împotriva intereselor Franței și ale țărilor europene”.

Liderii extremei drepte franceze au remarcat, de asemenea, înmulțirea „actelor de ostilitate comise în Europa de agenți care acționează în numele Rusiei”, oferind drept exemplu tentativa de sabotaj de la aeroportul Leipzig. Ei au menționat că Franța „nu este ferită” de asemenea acțiuni și au susținut „toate măsurile necesare” pentru consolidarea securității infrastructurii strategice a țării, a obiectivelor și întreprinderilor implicate în apărarea națională.

Le Pen și Bardella și-au exprimat, de asemenea, „cea mai fermă solidaritate cu țările europene aliate care au devenit ținta unor acțiuni ostile sau campanii de destabilizare”.

Macron a anunțat un plan de protecție împotriva atacurilor hibride ale Rusiei

Cu o zi înainte, pe 18 septembrie, președintele Franței, Emmanuel Macron, a invitat reprezentanții diferitelor partide la o întâlnire la Palatul Élysée, pentru a discuta amenințarea tot mai mare din partea Moscovei. Le Pen nu a participat la această întâlnire, însă Bardella a fost prezent.

La o conferință de presă, Macron a anunțat elaborarea unui plan pentru protejarea infrastructurii critice a țării și a obiectivelor industriei de apărare împotriva atacurilor cibernetice și dronelor. Potrivit lui Macron, Rusia nu va reuși să intimideze Europa și să submineze eforturile de susținere a Ucrainei.

Le Pen, favorită la următoarele alegeri prezidențiale din Franța

Le Pen a declarat într-un interviu recent pentru ziarul Le Figaro că Franța nu mai poate oferi Ucrainei ajutor în același volum ca înainte, din cauza deteriorării situației financiare. „Acesta nu este un act de ostilitate față de Ucraina. Putem continua să le instruim soldații, armata, putem continua să le furnizăm echipamente pentru ca ei să se poată apăra”, a adăugat politiciana.

Alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc în primăvara anului 2027. Macron nu mai are dreptul să candideze după două mandate. Potrivit unui sondaj realizat în iulie de institutul Ifop, Le Pen ar putea obține 36% în primul tur și învinge pe potențialii adversari în turul doi.