Marile lanțuri hoteliere ignoră litoralul României și aleg Brașovul și Bucureștiul.

Motivele sunt legate atât de starea infrastructurii, cât și de lipsa unor reguli clare de dezvoltare urbanistică, scrie ekronomica.ro.

Sebastian Mîndroiu, fondatorul companiei PickTwo Studio, subliniază că în următorii ani piața locală a hotelurilor are un potențial semnificativ de creștere. Totuși, după cum afirmă el, dezvoltarea nu va fi uniformă în toate regiunile țării.

„Există o concentrare vizibilă pe București, precum și pe zona montană — Brașov, Sinaia și în toate stațiunile montane”, susține antreprenorul.

Potrivit opiniei sale, orașele mari precum Iași, Cluj-Napoca și Timișoara au un avantaj important datorită existenței aeroporturilor și conexiunilor internaționale de transport.

„Consider că orice oraș cu o populație de peste 150.000 de locuitori are potențial, dar în primul rând cele care au aeroport”, spune Sebastian Mîndroiu.

De ce evită investitorii litoralul românesc?

Noi proiecte apar și pe litoralul Mării Negre, însă investitorii abordează aceste oportunități mult mai precaut. Principalul motiv este lipsa unei strategii unice și coerente de dezvoltare a regiunii.

„Dezorganizarea în emiterea de autorizații de construcție și nealinierea la anumite standarde au generat exact tipul ăsta de construcții pestrițe și diverse”, avertizează fondatorul PickTwo Studio.

La problemele urbanistice se adaugă și infrastructura insuficientă, care afectează atât turiștii, cât și investitorii.

„În momentul în care pui cinci proiecte de hotel și nu urmărești șoseaua ca să ajungi până acolo, deja avem o problemă. Vrei să aduci câteva mii de oameni pe noapte în plus în zona respectivă fără să le oferi infrastructură”, explică antreprenorul.

Acesta consideră că litoralul poate deveni atractiv pentru marile lanțuri internaționale doar dacă proiectele sunt gândite pentru tot anul, nu doar pentru sezonul estival.

„Un hotel de genul ăsta trebuie să vină cu zonă de conferințe și evenimente care se pot întâmpla pe toată perioada anului astfel încât să reușești să fii sustenabil”, spune Mîndroiu, referindu-se la proiectele premium pregătite în Mamaia.

Noi branduri internaționale intră pe piața din România

Interesul pentru România rămâne totuși ridicat. Recent, primul restaurant Chili’s din Europa a fost deschis în nordul Bucureștiului, într-un proiect realizat de PickTwo Studio.

„S-a deschis recent primul Chili’s din Europa. Este reprezentanța unui restaurant care în America are 1.600 de locații. Au ales să vină în Europa, mai ales în nordul Bucureștiului”, spune Sebastian Mîndroiu.

În perioada următoare sunt anunțate și alte branduri importante pe piața hotelieră din Capitală, printre care Hoxton, Mondrian sau The Julius, care va renova Hotelul Ambasador.