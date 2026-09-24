Marea Britanie nu va ridica sancțiunile împotriva oamenilor de afaceri ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman, urmând exemplul Uniunii Europene.

Marea Britanie nu va ridica sancțiunile împotriva oamenilor de afaceri ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman, în urma deciziei Uniunii Europene. Premierul țării, Andy Burnham, i-a spus acest lucru lui Volodîmîr Zelenski în cadrul unei întâlniri cu ușile închise, desfășurate în marja Adunării Generale a ONU de la New York, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu discuțiile. Potrivit agenției, Burnham i-a mai spus lui Zelenski că nu este de acord cu decizia UE de a-i exclude pe Usmanov și Fridman de pe lista de sancțiuni, relatează theins.ru.

Consiliul UE i-a exclus pe Usmanov și Fridman de pe lista de sancțiuni la 22 septembrie, prelungind totodată restricțiile împotriva a circa trei mii de alte persoane fizice și juridice cu trei ani — până la 22 septembrie 2029. Anterior, sancțiunile trebuiau prelungite la fiecare șase luni.

Franța și Slovacia au pledat pentru ridicarea sancțiunilor împotriva lui Usmanov. După cum relata Reuters, Parisul a invocat considerente de securitate națională. Sursele agenției au legat poziția Franței de negocierile cu Azerbaidjanul privind eliberarea cetățenilor francezi. Luxemburgul a pledat pentru excluderea lui Fridman, împotriva căruia omul de afaceri a depus o cerere de arbitraj în valoare de circa 16 miliarde de dolari. Slovacia s-a pronunțat, de asemenea, împotriva menținerii restricțiilor față de Fridman, în timp ce Letonia s-a opus până în ultimul moment excluderii ambilor oameni de afaceri.

În Marea Britanie, Usmanov se află sub sancțiuni din martie 2022. Autoritățile țării i-au înghețat activele și i-au interzis intrarea, justificând restricțiile prin legăturile sale cu Vladimir Putin și prin afacerile din sectoare de importanță strategică pentru statul rus. Fridman a fost inclus, de asemenea, pe lista sancțiunilor britanice în martie 2022, din cauza legăturilor sale cu «Alfa-Group», Alfa-Bank și alte companii din sectorul financiar. Ambii oameni de afaceri rămân pe lista britanică de sancțiuni.

După introducerea restricțiilor britanice, Fridman s-a plâns de blocarea cardurilor bancare și de necesitatea de a obține permisiunea autorităților pentru cheltuielile cotidiene. Usmanov, la rândul său, a încercat să conteste restricțiile impuse împotriva sa în instanțele europene, însă în 2024 Tribunalul General al UE i-a respins acțiunea.