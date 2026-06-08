Marea Britanie va crea un „supercomputer” național în valoare de 1,47 miliarde de dolari.

Include crearea unui nou supercomputer național și finanțarea companiilor autohtone producătoare de microcipuri, transmite epravda.com.ua cu referire la reuters.com.

Această strategie se bazează pe un angajament de 400 milioane de lire sterline (aproximativ 500 milioane de dolari), anunțat de premierul Keir Starmer în cadrul London Tech Week, luni, pentru achiziționarea de cipuri specializate pentru inteligența artificială, parte a unor eforturi mai ample de consolidare a capacităților suverane de calcul ale țării.

Supercomputerul național pentru inteligență artificială, în valoare de 750 milioane de lire sterline (aproximativ 1,47 miliarde de dolari), va fi pus în funcțiune în 2030. Acesta va utiliza un sistem mixt de microcipuri, combinând procesoare testate și procesoare de generație nouă.

400 milioane de lire sterline din bugetul supercomputerului vor fi alocate pentru microcipuri de nouă generație, dintre care 150 milioane de lire sterline vor fi destinate microcipurilor pentru inferență, care urmează să fie achiziționate în această vară de la companii britanice.

Fondul, condus de compania americană de capital de risc Playground Global și susținut cu până la 150 milioane de lire sterline de British Business Bank, va investi în companii britanice care produc hardware pentru inteligența artificială.

Programul de inovații în domeniul hardware-ului pentru inteligența artificială, în valoare de 120 milioane de lire sterline, va finanța companiile britanice pentru proiectarea, dezvoltarea și testarea noilor microcipuri.