Marea Britanie a modificat licența temporară care permitea continuarea afacerilor cu filiala companiei ruse „Lukoil” din Austria, anulând restricțiile privind transferul fondurilor către conturile înghețate.

Despre aceasta a anunțat Oficiul pentru Problemele Aplicării Sancțiunilor Financiare (OFSI), transmite eurointegration.com.ua.

OFSI a eliminat condiția privind transferul obligatoriu al fondurilor în conturile înghețate ale companiei. Companiile britanice pot acum procesa plăți către conturile active ale Lukoil International. În același timp, această modificare nu prevede returnarea fondurilor către compania-mamă rusă.

În comunicat nu se precizează motivul pentru care au fost făcute aceste modificări.

Licența, care a intrat în vigoare în noiembrie anul trecut, urmează să expire pe 25 august.

După cum se știe, la sfârșitul lunii octombrie 2025, SUA au impus pentru prima dată în al doilea mandat al lui Donald Trump ca președinte noi sancțiuni împotriva Rusiei, în special împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”.

În aprilie, administrația SUA a prelungit de asemenea excepția de la sancțiuni, care permite stațiilor de alimentare cu amănuntul ale companiei rusești „Lukoil” să funcționeze în afara Rusiei până la sfârșitul lunii octombrie.