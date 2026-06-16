Marea Britanie a pregătit noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Despre aceasta se menționează într-un comunicat al guvernului britanic, transmite eurointegration.com.ua.

Noul pachet de sancțiuni așteptat este, de asemenea, destinat să submineze eforturile militare ale Rusiei pe mai multe fronturi, consolidând securitatea Europei.

Se așteaptă ca premierul britanic să ia cuvântul în timpul reuniunii, îndemnând liderii G7 la acțiuni comune suplimentare pentru a asigura Ucrainei o pace justă și durabilă pe care o merită.

După cum se menționează, Starmer a însărcinat oficialii guvernamentali să intensifice sprijinul pentru Ucraina în toate domeniile – de la echipamente militare până la sprijin energetic vital și presiune asupra mașinii militare a lui Putin – pentru a asigura menținerea impulsului Ucrainei pe câmpul de luptă până iarna viitoare.