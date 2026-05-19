Marea Britanie a permis pe termen nelimitat importul de combustibil produs din petrol rusesc.

Licența intră în vigoare la 20 mai 2026 și este valabilă pe termen nelimitat, până la o eventuală revizuire de către ministru, transmite reuters.com.

Licența face o excepție de la interdicțiile prevăzute de legislația britanică privind sancțiunile împotriva Rusiei. Conform documentului, valabilitatea acesteia se extinde asupra motorinei cu două coduri tarifare, precum și asupra kerosenului pentru aviație. Pe lângă importul propriu-zis, licența permite furnizarea serviciilor conexe, inclusiv financiare și de transport. Companiile care o utilizează sunt obligate să țină evidența corespunzătoare.

Este vorba despre produse care formal nu sunt rusești — ele sunt produse în rafinării din țări terțe din petrol rusesc brut, când materia primă rusească este prelucrată, de exemplu, în India sau Turcia, iar produsele petroliere finite sunt exportate pe piețele occidentale deja fără o marcă evidentă rusă. În octombrie 2025, Regatul Unit a introdus o interdicție asupra acestui tip de import, urmând o decizie similară a UE, adoptată în cadrul celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni.

Licența a fost emisă pe fondul unei crize acute de combustibil, provocată de războiul împotriva Iranului și închiderea Strâmtorii Ormuz. Potrivit estimărilor Goldman Sachs, Regatul Unit este cea mai vulnerabilă țară din Europa, rezervele sale de kerosen pentru aviație au scăzut la un „nivel critic”, iar capacitățile proprii de rafinare după închiderea rafinăriei Grangemouth din Scoția în aprilie 2025 s-au redus brusc. Conform prognozei analiștilor băncii, deja în iunie rezervele de combustibil pentru aviație din Europa ar putea scădea sub pragul critic de 23 de zile stabilit de Agenția Internațională pentru Energie. De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, prețurile kerosenului pentru aviație s-au dublat, iar companiile aeriene au eliminat aproximativ două milioane de locuri din programul de zbor pentru luna mai.

În octombrie 2025, împreună cu un pachet amplu de sancțiuni împotriva „flotei fantomă” a Rusiei, Regatul Unit a anunțat interdicția importului de produse petroliere produse în țări terțe din petrol rusesc, numind această măsură un pas împotriva ocolirii sancțiunilor prin prelucrarea materiei prime în străinătate. Atunci, ministrul de Externe Yvette Cooper a declarat că Londra „intensifică presiunea asupra lui Putin, vizând petrolul, gazele și flota fantomă”. Licența actuală introduce practic o excepție de la propria interdicție — pentru două categorii cheie de combustibil.