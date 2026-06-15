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bild
15 Iunie 2026, 15:27
9 655
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Marea Britanie a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

Marea Britanie a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani. Despre această decizie a anunțat premierul țării, Keir Starmer, numind-o „un moment important pentru țara noastră”.

Marea Britanie a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani.
Marea Britanie a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani.

Interdicția va intra în vigoare de anul viitor.

Potrivit ziarului Sunday Times, restricțiile vor afecta platforme precum TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick și Reddit. În plus, guvernul intenționează să limiteze funcționarea chatbot-urilor și a unor aplicații de jocuri. Printre planuri se numără și introducerea unei ore de interdicție, menită să împiedice tinerii să petreacă nopți întregi derulând fără oprire feed-ul, scrie bild.de.

Anterior, guvernul britanic a adoptat o poziție fermă și în altă chestiune, inițiind interzicerea completă a vânzării produselor din tutun persoanelor născute după 31 decembrie 2008.

Sursă
bild
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