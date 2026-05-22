Marea Britanie a anulat cel mai mare spectacol aerian din cauza situației din Iran.

În articol se precizează că este vorba despre Salonul Aerian Internațional Regal de la baza Fairford. Baza aeriană Fairford este o facilitate militară a Marii Britanii și SUA, situată la 2 km sud de orașul cu același nume, transmite bloomberg.com.

Potrivit jurnaliștilor, avioanele americane au folosit această bază aeriană pentru a îndeplini misiuni legate de criza din Orientul Mijlociu.

„Decizia de anulare a salonului aerian a fost luată după «discuții amănunțite» cu Forțele Aeriene ale SUA și Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii privind incertitudinea accesului la baza din Fairford”, se afirmă în material.