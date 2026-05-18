Mai multe clădiri rezidențiale, avariate în Odesa și Dnipro în urma atacurilor aeriene.

Despre aceasta a anunțat pe Telegram șeful Administrației Militare a Orașului Odesa, Serghei Lîsak.

Potrivit acestuia, au fost răniți un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani. Au fost avariate și clădirile liceului și grădiniței, informează dw.com.

La fața locului sunt desfășurate centre operaționale pentru acordarea ajutorului, serviciile de urgență și cele comunale lucrează la eliminarea consecințelor.

Șeful administrației: Forțele Armate ale Federației Ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Dnipro

Între timp, Forțele Armate ale Federației Ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Dnipro, nouă persoane au fost rănite, a scris pe Telegram șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Alexandr Ganja.

Potrivit datelor preliminare, rachetele au lovit un cartier rezidențial. În urma atacului au izbucnit mai multe incendii, inclusiv un incendiu pe acoperișul unui bloc de 24 de etaje. În una dintre clădiri sunt persoane blocate, a adăugat Ganja.

Patru persoane au fost spitalizate, toate în stare de gravitate medie. Alte cinci persoane, inclusiv un băiat de 10 ani, sunt sub tratament ambulatoriu, a menționat șeful administrației.