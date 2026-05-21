21 Mai 2026, 20:50
Magyar: UE va relua achizițiile de gaze rusești după soluționarea conflictului din Ucraina

Țările Uniunii Europene vor relua achizițiile de gaze rusești după încheierea ostilităților din Ucraina.

O astfel de opinie a exprimat premierul Ungariei, Péter Magyar, transmite rp.pl.

„Consider că atunci când războiul se va încheia, întreaga Uniune Europeană va reveni la achizițiile de gaze rusești, deoarece sunt mai ieftine. Acest lucru este dictat de factori de concurență și de geografie”, a spus Magyar.

Premierul ungar a remarcat totodată că nu poate face previziuni, ci are doar „această senzație”.

După victoria la alegerile din Ungaria, Péter Magyar a declarat că țara este pregătită să mențină relații pragmatice cu Rusia din cauza dependenței de importurile energetice rusești. Totodată, Magyar a subliniat că Rusia reprezintă „o amenințare pentru securitatea Europei și a Ungariei”.

Țările UE au început să limiteze consumul de gaze rusești prin conducte după începerea operațiunii speciale în Ucraina în 2022. Până în septembrie 2027, statele membre intenționează să renunțe complet la acest combustibil din Rusia.

