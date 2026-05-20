Magyar dorește extinderea componenței „Grupului de la Vișegrad”.

Despre acest lucru a declarat în timpul vizitei sale la Varșovia, transmite eurointegration.com.ua cu referire la politico.eu.

Formatul „Grupului de la Vișegrad” a fost înființat în 1991 ca o platformă pentru promovarea intereselor țărilor din Europa Centrală în UE.

În același timp, în ultimii ani grupul și-a pierdut greutatea diplomatică din cauza unor divergențe interne acute, în special între fostul premier maghiar pro-rus Viktor Orban și șeful guvernului polonez pro-european Donald Tusk.

Noul premier al Ungariei urmărește să se concentreze pe refacerea activității grupului și pe o posibilă extindere a acestuia.

„Grupul de la Vișegrad poate să-și recapete vitalitatea și influența în Uniunea Europeană. Personal, sunt pregătit să extindem această cooperare, incluzând și alte țări”, a declarat Magyar în timpul unei conferințe de presă comune cu Tusk în Polonia.

Potrivit acestuia, formatul extins ar putea include țări din Europa de Nord, precum și Austria, Croația, Slovenia, România sau țările din Balcanii de Vest.

Magyar a mai spus că Ungaria ar putea încerca să organizeze un summit al Grupului de la Vișegrad la Budapesta până la sfârșitul lunii iunie. Ideea a fost salutată de colegul său polonez.

„Voi fi mai mult decât fericit. Am așteptat mulți, mulți ani acest moment pentru a mă așeza din nou la aceeași masă cu maghiarul, slovacul și cehul, pentru a discuta ce putem face împreună pentru popoarele noastre și pentru Europa”, a spus Tusk.