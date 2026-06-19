Liderii țărilor Uniunii Europene au eliminat expresia „aderare accelerată” a Ucrainei din declarația finală, la insistența prim-ministrului Ungariei, Péter Magyar.

Despre aceasta a declarat el însuși pe X. Potrivit spuselor sale, „nu a fost ușor”, dar această formulare a fost totuși acceptată să fie eliminată „în ultimul moment”, informează themoscowtimes.com.

În versiunea finală se precizează că UE salută organizarea conferinței interguvernamentale privind aderarea Ucrainei la uniune și deschiderea clusterului pentru probleme fundamentale la 15 iunie 2026 și „speră la deschiderea altor clustere conform unei abordări bazate pe merite”.

Ucraina a devenit candidat la aderarea la UE în 2022, depunând cererea imediat după invazia pe scară largă a Rusiei. Procesul de aderare presupune reforme în 33 de puncte, grupate în șase blocuri (sau „clustere”). Transformările trebuie să asigure respectarea standardelor democratice și economice.

Negocierile privind aderarea au început oficial în iunie 2024, însă au fost blocate mult timp de Budapesta. Situația s-a deblocat după venirea la putere a lui Magyar: acesta a fost de acord să ridice veto-ul în schimbul promisiunii Ucrainei de a extinde drepturile minorității maghiare din Transcarpatia.

Anterior, președintele Vladimir Zelenski a cerut finalizarea procesului de aderare a țării la UE până în 2027, subliniind că aceasta va fi o garanție cheie de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa. Totuși, mulți în uniune se opun grabei, insistând asupra îndeplinirii complete a tuturor cerințelor, inclusiv a măsurilor anticorupție.

După încheierea negocierilor, aderarea trebuie să fie aprobată în unanimitate de toate cele 27 de state membre UE. Până acum, pentru Ucraina a fost deschis doar primul dintre cele șase clustere. Acesta este dedicat valorilor și principiilor fundamentale ale UE: statul de drept, drepturile omului, starea sistemului judiciar.