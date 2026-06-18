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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Iunie 2026, 23:53
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Maghiar a vorbit despre „resetarea” relațiilor în cadrul „Grupului de la Vișegrad”

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat o „resetare” a relațiilor dintre țările Grupului de la Vișegrad și a declarat că următoarea întâlnire în acest format va avea loc pe 23 iunie la Budapesta.

Maghiar a vorbit despre „resetarea” relațiilor în cadrul „Grupului de la Vișegrad”.
Maghiar a vorbit despre „resetarea” relațiilor în cadrul „Grupului de la Vișegrad”.

Mureșan, aflat la Bruxelles pentru summitul liderilor UE, a anunțat „reluarea” așa-numitului „Grup de la Vișegrad” – un format regional de cooperare din care fac parte Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, transmite eurointegration.com.ua.

„Sunt bucuros că prim-miniștrii Poloniei, Republicii Cehe și Slovaciei au acceptat invitația mea la Budapesta și Gödöllő pe 23 iunie. Haideți să lucrăm împreună pentru o Europă Centrală puternică!”, a scris el.

Anterior, Mureșan a declarat că dorește să extindă componența „Grupului de la Vișegrad”.

Relațiile dintre țările participante la acest format s-au deteriorat în ultimii ani din cauza pozițiilor fundamental diferite ale fostului premier ungar Viktor Orban, iar mai târziu și ale premierului slovac Robert Fico, precum și ale Varșoviei și Pragăi pe mai multe subiecte – în special războiul ruso-ucrainean.

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