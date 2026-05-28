PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
mentoday
28 Mai 2026, 09:38
4 842
Magazinele online folosesc IA pentru a vinde produse chinezești sub pretextul articolelor lucrate manual

Se folosesc cele mai murdare metode: vânzătorii generează clipuri video cu persoane cu dizabilități pentru a atrage atenția asupra produselor lor.

Imaginați-vă situația: derulați videoclipuri scurte pe TikTok, pe YouTube și vedeți un clip foarte emoționant: un tânăr cu sindrom Down face jucării lucrate manual, apoi le oferă spre vânzare la un preț avantajos pe un marketplace sau în alt mod, transmite mentoday.ru.

Pentru a spori dramatismul, în poveste pot fi adăugate detalii suplimentare. De exemplu, tânărul încerca să vândă figurinele sale la marginea drumului, dar trecătorii îl evitau sau îl hărțuiau, deși el se bucura sincer de fiecare persoană. Astfel de povești nu doar stârnesc emoție, ci îi determină pe oameni să reacționeze impulsiv și să scoată portofelul, chiar dacă nu aveau nicio intenție de a cumpăra ceva.

Și dacă produsul a fost totuși cumpărat, felicitări: ați achiziționat o nimica toată chinezească la un preț exagerat. În plus, magazinul online care v-a vândut-o nici măcar nu s-a obosit să ofere un ambalaj atractiv. Mai mult, în depozitele acestui magazin, de cele mai multe ori nu există fizic niciun produs (uneori nu există nici depozite). Obiectele sunt vândute prin metoda dropshipping, iar magazinul acționează ca intermediar, fără a intra în contact direct cu marfa.

Până acum, această situație este relevantă pentru SUA și câteva țări din Europa de Vest.

Sursă
mentoday
