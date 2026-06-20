MAE al României, despre tânărul condamnat la 15 ani în Rusia: Nu a fost acordată permisiunea de a-l vizita.

MAE al României a făcut vineri o serie de precizări privind cetățeanul condamnat de un tribunal rus la 15 ani de închisoare pentru că ar fi transmis Ucrainei informații despre amplasarea sistemelor de apărare antiaeriană din Soci.

Ministerul a anunțat că ține acest caz sub control din decembrie 2024, transmite digi24.ro.

„În această perioadă au fost întreprinse demersuri atât prin Ambasada României la Moscova, cât și la nivelul aparatului central al MAE, inclusiv la nivelul șefului misiunii diplomatice, în scopul protejării drepturilor cetățeanului român în cadrul prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile consulare (1963).

Conform informațiilor furnizate de misiunea diplomatică a României la Moscova, decizia de condamnare a cetățeanului român la 15 ani de închisoare a devenit definitivă la 19 iunie 2026, după respingerea apelului. Totuși, această informație nu a fost încă comunicată oficial părții române de către autoritățile ruse”, se arată în declarația MAE.

Potrivit ministerului, în ciuda numeroaselor solicitări ale MAE, autoritățile ruse nu au acordat consimțământul pentru vizitarea cetățeanului român în instituția de detenție de către reprezentanții Ambasadei României la Moscova în cadrul asistenței consulare. De asemenea, nu a fost permisă corespondența acestuia cu familia.

MAE al României, prin Departamentul Consular, menține un contact permanent cu familia condamnatului.

Ministerul a subliniat că va continua acțiunile necesare, care decurg atât din obligația statului român de a asigura asistență consulară cetățenilor săi, cât și din obligațiile Federației Ruse prevăzute de tratatul internațional menționat.

Anterior, o instanță rusă a condamnat definitiv un cetățean român la 15 ani de închisoare cu executare într-o colonie de regim strict pentru transmiterea către Ucraina a informațiilor despre amplasarea sistemelor de apărare antiaeriană din Soci. Despre aceasta a anunțat vineri Centrul de Relații Publice al FSB Rusia, citat de agenția „Interfax”.

„Sentința de condamnare a Curții Regionale Krasnodar împotriva cetățeanului român Cerchio D. A., născut în 2002, pentru activități de spionaj în interesul serviciilor speciale ucrainene a devenit definitivă”, se arată în comunicatul Centrului de Relații Publice al FSB, transmis agenției „Interfax”.

Potrivit agenției, în august 2024 „cetățeanul străin, aflat pe teritoriul regiunii Krasnodar, la ordinul serviciilor speciale ucrainene a colectat și transmis informații despre amplasarea sistemelor de apărare antiaeriană din orașul Soci”.

„Prin hotărârea instanței, cetățeanul străin a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 276 din Codul Penal al Federației Ruse (spionaj). A fost condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie de regim strict”, se arată în comunicatul de presă.