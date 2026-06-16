MAE al Iranului a confirmat ridicarea treptată a blocadei maritime impuse de SUA.

SUA au început să ridice blocada maritimă a porturilor iraniene, a declarat adjunctul ministrului de Externe al Iranului, Majid Takht Ravanchi.

Potrivit diplomatului, ridicarea blocadei maritime a început deja și a intrat cu succes în faza operațională, transmite agenția ISNA.

Cu o zi înainte, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că coridorul maritim a fost parțial deschis. Potrivit acestuia, navele încep să se deplaseze din Strâmtoarea Ormuz, unele dintre ele fiind încărcate cu petrol. Aceasta a fost confirmată și de mass-media iraniană. Conform datelor Tasnim, mai multe nave au traversat linia de blocadă a SUA în Strâmtoarea Ormuz: cel puțin două dintre ele transportă bunuri de primă necesitate, iar alte trei transportă petrol.

Fars a scris despre două petroliere care au traversat zona de blocadă. Una dintre aceste nave aparține clasei superpetroliere – în prezent se deplasează pe ape internaționale în direcția porturilor iraniene. Cealaltă, încărcată complet cu petrol iranian, a trecut prin Golful Oman și se îndreaptă acum către destinație. De asemenea, agenția a raportat despre o navă cu furaje pentru animale, care a traversat și ea zona de control a SUA.

Reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz este una dintre condițiile unui acord de pace între SUA și Iran. Blocada va fi complet ridicată după semnarea acordului de pace între Washington și Teheran. Se presupune că acest lucru va avea loc pe 19 iunie în Elveția.