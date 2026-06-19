theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
meduza.io logomeduza
19 Iunie 2026, 15:20
331
Copiază linkul
Link copiat

Macron: Trump și-a schimbat părerea despre război, credea că Ucraina va pierde

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Donald Trump, după revenirea la Casa Albă la începutul anului 2025, era convins de înfrângerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar acum și-a schimbat părerea.

Macron: Trump și-a schimbat părerea despre război, credea că Ucraina va pierde.
Macron: Trump și-a schimbat părerea despre război, credea că Ucraina va pierde.

„El credea că Ucraina va pierde. Totul a decurs prost în Biroul Oval în timpul întâlnirii cu Zelenski, iar apoi summitul dintre Trump și Putin a creat speranțe pentru un acord prin care Ucrainei i s-ar fi propus să cedeze teritorii pe care Rusia nici măcar nu le-a ocupat încă”, a declarat Macron într-un interviu pentru France TV, transmite meduza.io.

După summitul de la Anchorage, a amintit președintele Franței, liderii europeni au venit la Washington pentru a-l convinge pe Trump – „să-i spună că așa nu se poate”.

„De atunci s-a parcurs un drum imens”, a subliniat Macron. „Și acest drum este, în primul rând, victoria ucrainenilor”. Potrivit președintelui Franței, Trump a văzut că tot ce i se spunea, „că ucrainenii vor cădea, că nu vor supraviețui iernii”, s-a dovedit a fi fals.

În perioada 16-17 iunie, în Franța a avut loc summitul țărilor din „Grupul celor Șapte”. La summit a participat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. Acesta s-a întâlnit cu Trump și Macron.

La summit, scria publicația Politico, Trump a îndemnat liderii celorlalte țări din „Grupul celor Șapte” să ajute SUA cu deminarea Strâmtorii Ormuz în schimbul sprijinului pentru Ucraina.

Sursă
meduza.io logomeduza
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici