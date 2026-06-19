Macron: Trump și-a schimbat părerea despre război, credea că Ucraina va pierde.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Donald Trump, după revenirea la Casa Albă la începutul anului 2025, era convins de înfrângerea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar acum și-a schimbat părerea.

„El credea că Ucraina va pierde. Totul a decurs prost în Biroul Oval în timpul întâlnirii cu Zelenski, iar apoi summitul dintre Trump și Putin a creat speranțe pentru un acord prin care Ucrainei i s-ar fi propus să cedeze teritorii pe care Rusia nici măcar nu le-a ocupat încă”, a declarat Macron într-un interviu pentru France TV, transmite meduza.io.

După summitul de la Anchorage, a amintit președintele Franței, liderii europeni au venit la Washington pentru a-l convinge pe Trump – „să-i spună că așa nu se poate”.

„De atunci s-a parcurs un drum imens”, a subliniat Macron. „Și acest drum este, în primul rând, victoria ucrainenilor”. Potrivit președintelui Franței, Trump a văzut că tot ce i se spunea, „că ucrainenii vor cădea, că nu vor supraviețui iernii”, s-a dovedit a fi fals.

În perioada 16-17 iunie, în Franța a avut loc summitul țărilor din „Grupul celor Șapte”. La summit a participat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. Acesta s-a întâlnit cu Trump și Macron.

La summit, scria publicația Politico, Trump a îndemnat liderii celorlalte țări din „Grupul celor Șapte” să ajute SUA cu deminarea Strâmtorii Ormuz în schimbul sprijinului pentru Ucraina.