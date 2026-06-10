Macron l-a invitat pe Zelenski la summitul G7.

Liderii Egiptului, Arabiei Saudite, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite vor fi invitați să participe la reuniunea G7 din Franța săptămâna viitoare pentru a discuta despre războiul din Orientul Mijlociu, a declarat președintele francez miercuri, 10 iunie, transmite eurointegration.com.ua.

Summitul de marțea viitoare va fi dedicat închiderii Strâmtorii Ormuz, care are un „impact real asupra economiilor noastre”, în special din cauza creșterii rapide a prețurilor la combustibil, precum și „negocierilor privind Iranul”, a subliniat Emmanuel Macron.

Macron a anunțat, de asemenea, miercuri, că omologul său ucrainean va participa la reuniunea summitului G7 săptămâna viitoare pentru a „restabili consensul” privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

„Este foarte important pentru noi, deoarece trebuie să restabilim consensul în cadrul G7 privind sprijinul pentru Ucraina în diverse aspecte ale războiului, inclusiv necesitatea negocierilor”, a spus Macron, referindu-se la divergențele de opinie dintre liderii europeni și președintele SUA, Donald Trump.

Președintele Vladimir Zelenski va participa la reuniune marți dimineața, în timpul summitului G7 de la stațiunea franceză Evian, situată pe malul lacului, a adăugat Macron.