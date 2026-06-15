Macron a promis o „discuție fermă” cu Trump în urma taxelor vamale la vin

Răspunzând amenințărilor lui Trump înaintea summitului G7 din Franța, Macron a subliniat că problema taxelor digitale este exclusiv o chestiune a europenilor, nu a SUA, transmite eurointegration.com.ua.

„Această taxă digitală a fost adoptată de europeni, a fost deja introdusă în mai multe țări și face parte din legislația noastră. Nu Statele Unite decid cum trebuie să fie legile europenilor sau francezilor”, a declarat președintele francez în orașul Evian, unde seara ar trebui să înceapă summitul „celor șapte” cu participarea liderului american.

Motivul amenințărilor lui Trump a fost taxa de 3% asupra veniturilor din servicii digitale obținute în Franța de companii al căror venit în această țară depășește 25 milioane euro, iar la nivel mondial 750 milioane euro. Problema taxelor digitale este delicată pentru președintele SUA, care beneficiază de un sprijin puternic din partea mai multor directori generali ai giganților tehnologici. Anul trecut, Canada a fost nevoită să renunțe la această idee pentru a-și salva negocierile comerciale cu Washingtonul.

Președintele Franței a anunțat că va discuta această problemă cu colegul său american în marja summitului G7 și s-a pronunțat împotriva introducerii unor noi tarife.

„În probleme comerciale avem nevoie de stabilitate, tarifele nu sunt avantajoase pentru nimeni, în special tarifele între țările G7”, a insistat Macron.