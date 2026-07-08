Macron a promis că va returna Siriei banii confiscați de la un membru al familiei Assad.

În timpul vizitei în Siria, președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis să returneze țării peste 50 de milioane de euro obținuți din confiscarea bunurilor lui Rifaat al-Assad.

Rifaat al-Assad este unchiul fostului președinte Bashar al-Assad. A primit porecla „măcelarul din Hama” pentru implicarea sa în reprimarea sângeroasă a revoltei din acest oraș în 1982. Rifaat al-Assad a fost exilat din Siria în 1983, după o tentativă de lovitură de stat. A trăit în exil și a murit la începutul anului 2026, la vârsta de 88 de ani, transmite lemonde.fr.

În 2021, în Franța, unchiului președintelui sirian i s-au dat patru ani de închisoare pentru spălare de bani și deturnare de fonduri guvernamentale siriene. Totuși, i s-a permis să părăsească țara pentru a evita închisoarea.

Activele lui Rifaat al-Assad din Franța au fost confiscate. În lista bunurilor sechestrate se regăsesc câteva zeci de apartamente, vile în cartiere prestigioase din Paris, un castel, o fermă ecvestră și spații de birouri în Lyon. Valoarea totală a proprietăților confiscate este estimată la aproximativ 90–100 milioane de euro.

Planurile de returnare a unei părți din aceste fonduri sunt documentate într-o scrisoare de intenție semnată între Franța și Siria. Se menționează că acești bani urmează să fie direcționați către proiecte civile concrete pe teritoriul Siriei.