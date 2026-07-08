theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
8 Iulie 2026, 22:44
16
Copiază linkul
Link copiat

Macron a promis că va returna Siriei banii confiscați de la un membru al familiei Assad

În timpul vizitei în Siria, președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis să returneze țării peste 50 de milioane de euro obținuți din confiscarea bunurilor lui Rifaat al-Assad.

Macron a promis că va returna Siriei banii confiscați de la un membru al familiei Assad.
Macron a promis că va returna Siriei banii confiscați de la un membru al familiei Assad.

Rifaat al-Assad este unchiul fostului președinte Bashar al-Assad. A primit porecla „măcelarul din Hama” pentru implicarea sa în reprimarea sângeroasă a revoltei din acest oraș în 1982. Rifaat al-Assad a fost exilat din Siria în 1983, după o tentativă de lovitură de stat. A trăit în exil și a murit la începutul anului 2026, la vârsta de 88 de ani, transmite lemonde.fr.

În 2021, în Franța, unchiului președintelui sirian i s-au dat patru ani de închisoare pentru spălare de bani și deturnare de fonduri guvernamentale siriene. Totuși, i s-a permis să părăsească țara pentru a evita închisoarea.

Activele lui Rifaat al-Assad din Franța au fost confiscate. În lista bunurilor sechestrate se regăsesc câteva zeci de apartamente, vile în cartiere prestigioase din Paris, un castel, o fermă ecvestră și spații de birouri în Lyon. Valoarea totală a proprietăților confiscate este estimată la aproximativ 90–100 milioane de euro.

Planurile de returnare a unei părți din aceste fonduri sunt documentate într-o scrisoare de intenție semnată între Franța și Siria. Se menționează că acești bani urmează să fie direcționați către proiecte civile concrete pe teritoriul Siriei.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici