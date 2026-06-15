Macedonia de Nord și Bulgaria, cele mai ieftine destinații pentru turiști în Europa.

Diferențele dintre țări sunt uriașe, iar în unele locuri turiștii pot plăti aproape jumătate din suma pe care ar scoate-o din buzunar în Germania pentru aceleași servicii, scrie ziarulromanesc.de.

Conform datelor Oficiului Federal de Statistică din Germania (Destatis), care a comparat costurile hotelurilor și restaurantelor în țările turistice populare din Europa, Macedonia de Nord și Bulgaria conduc lista celor mai ieftine destinații pentru vacanță.

Datele pentru aprilie 2026 arată că prețurile din Macedonia de Nord sunt cu 52% mai mici decât cele din Germania. Bulgaria urmează îndeaproape, cu un nivel al prețurilor mai redus cu 47%. Cu alte cuvinte, turiștii plătesc aproximativ jumătate din costul unei cazări sau al unei mese la restaurant comparativ cu Germania.

Și alte destinații din sudul Europei rămân atractive din punct de vedere financiar. În Muntenegru, serviciile hoteliere și de restaurant sunt cu 39% mai ieftine decât în Germania. Portugalia oferă prețuri cu 30% mai mici, iar Spania cu 22% sub nivelul german.

Insulele mediteraneene rămân, de asemenea, relativ accesibile. În Malta prețurile sunt cu 20% mai mici, în Cipru — cu 19%, în Grecia — cu 18%. Chiar și în Croația și Italia costul serviciilor este încă mai mic decât în Germania: cu 9% și respectiv 2%.

Analiza Destatis arată că apropierea geografică nu înseamnă automat și prețuri mai mici. Republica Cehă este excepția notabilă, cu servicii de hotel și restaurant cu 30% mai ieftine decât în Germania. Polonia are prețuri cu 12% mai mici, iar Franța cu aproximativ 4% sub nivelul german. În schimb, Austria este deja puțin mai scumpă, cu un plus de 1% față de Germania.

Cele mai scumpe destinații din Europa rămân Belgia și Olanda: acolo turiștii plătesc cu 13–14% mai mult decât în Germania.

În nordul Europei prețurile sunt și mai ridicate. În Finlanda — cu 10%, în Suedia — cu 12%, în Norvegia — cu 34% mai scumpe.

Cele mai scumpe țări au devenit Elveția și Islanda, unde serviciile hotelurilor și restaurantelor costă aproximativ cu 49% mai mult decât în Germania.

Un exemplu simplu evidențiază diferențele: pentru un serviciu hotelier sau o masă la restaurant care costă 100 de euro în Germania, un turist va plăti în medie doar 78 de euro în Spania. Valorile au fost calculate pe baza parităților puterii de cumpărare stabilite de Eurostat.