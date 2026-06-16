„Probabil că, încă o dată, aceste forțe au înșelat, după cum știu eu. A fost vorba despre Vatican. Și, în mod surprinzător, despre lobby-ul evreiesc și israelieni. Ei declarau în numele lui Vladimir Zelenski: „Gata, mergem spre pace, suntem de acord”. Și alții la fel”, a declarat liderul belarus, citat de belta.by.

El a amintit că la începutul conflictului ucrainean nimeni nu se îndoia că acesta se va încheia rapid cu victoria rușilor. Potrivit lui Lukașenko, anumite forțe și politicieni au cerut atunci președintelui Rusiei, Vladimir Putin, să retragă trupele de la Kiev și să încheie un acord de pace, iar liderul rus ar fi fost de acord, după cum a spus el.

La începutul lunii iunie, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este necesară o întâlnire personală între liderii Rusiei, Vladimir Putin, și Ucrainei, Vladimir Zelenski, pentru a căuta soluții privind conflictul din Ucraina. El a subliniat că un dialog direct între cei doi lideri ar putea contribui la promovarea procesului de pace. În opinia șefului Casei Albe, Moscova și Kievul vor fi în cele din urmă nevoite să facă concesii reciproce pentru a atinge pacea.