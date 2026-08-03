Loviturile rusești au distrus peste 200 de stații de alimentare cu combustibil în Ucraina.

În urma atacurilor rusești din Ucraina, au fost distruse peste 200 de stații de alimentare cu combustibil, inclusiv cel puțin 80 în regiunea Harkov.

Loviturile asupra infrastructurii de combustibil din regiunile de la linia frontului deja îngreunează logistica și pot majora cheltuielile pentru transportul și livrarea mărfurilor, anunță delo.ua.

Date privind peste 200 de stații de alimentare distruse a prezentat deputatul din cadrul Consiliului Regional Harkov, Alexandr Skorik. Perioada exactă pentru care au fost consemnate aceste pierderi, el nu a precizat.

Potrivit publicației, în ultimele săptămâni Rusia a intensificat atacurile asupra stațiilor de alimentare din regiunile de la linia frontului. Sub lovituri cad obiective din regiunile Harkov, Sumî, Poltava, Donețk, Dnipropetrovsk și Zaporojie.

În regiunea Zaporojie, atacurile rusești au distrus peste 30 de stații de alimentare, a declarat șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov.

În regiunea Poltava, în decurs de câteva ore au fost atacate patru stații de alimentare situate de-a lungul drumului în direcția Harkovului. Autoritățile locale nu comunică numărul total al obiectivelor avariate din motive de securitate.

O importanță deosebită o are șoseaua dintre Harkov și Kiev, care face parte din ruta internațională E40 și reprezintă unul dintre principalele coridoare logistice dintre capitală și teritoriile de la linia frontului.



