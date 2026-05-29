Lovitură cu dronă în Galați: România ia în calcul sancțiuni împotriva diplomaților ruși.

Declarația sa, după cum scrie eurointegration.com.ua, este preluată de Agerpres.

Vorbind vineri alături de colegul său moldovean Alexandru Munteanu, Bolojan a spus că autoritățile române lucrează în aceste ore în trei direcții, prima dintre ele fiind cea diplomatică.

„Astăzi dimineață am convenit cu Ministerul Afacerilor Externe asupra unor măsuri care vor fi propuse în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate și Apărare pe cale diplomatică, astfel încât să putem impune sancțiuni împotriva diplomaților ruși de la București”, a declarat Bolojan.

El nu a precizat despre ce sancțiuni este vorba.

Reamintim că, în noaptea de 29 mai, în timpul atacului rusesc asupra sudului Ucrainei, o dronă a lovit acoperișul unui bloc cu 10 etaje din orașul românesc de frontieră Galați. Drona a fost identificată ca fiind un aparat rusesc de tip „Geran-2”.

Ministerul Afacerilor Externe al României a calificat incidentul drept o „escaladare serioasă și iresponsabilă” din partea Rusiei și a convocat ambasadorul rus; președintele a convocat Consiliul de Securitate Națională.

România a cerut oficial aliaților săi să deplaseze pe teritoriul său mijloace suplimentare pentru contracararea dronelor.

Șeful MAE, Andrei Sibiha, și-a exprimat disponibilitatea Ucrainei de a colabora cu România pentru întărirea protecției împotriva amenințărilor venite din partea dronelor.