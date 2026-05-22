22 Mai 2026, 09:06
Locuitorii unei provincii canadiene vor vota asupra separării de țară

Locuitorii provinciei canadiene Alberta vor răspunde pe 19 octombrie la întrebarea privind ieșirea din componența țării, a declarat premierul regiunii, Daniel Smith, pe rețelele sale sociale.

Votarea va avea loc în cadrul referendumului anunțat anterior, această propunere fiind intenționată să fie adăugată de către șefa guvernului, informează news.ru.

Cetățenilor li se va cere să răspundă dacă Alberta ar trebui să rămână o provincie a Canadei sau dacă autoritățile sale ar trebui să inițieze o procedură juridică pentru organizarea unui referendum obligatoriu privind independența. Susținătorii separării au declarat că Alberta contribuie disproporționat la economia Canadei, fără a primi o reprezentare politică adecvată.

„Deoarece întrebarea propusă pentru referendum nu declanșează direct procesul de separare, iar în cazul aprobării doar va încredința guvernului Alberta să înceapă procedura juridică necesară pentru organizarea unui referendum obligatoriu pe această temă, decizia recentă a instanței nu va fi aplicată, iar întrebarea formulată de mine poate fi supusă votului”, a precizat Smith.

