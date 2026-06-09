Locuitorii din regiunea Krasnodar s-au plâns de lipsa benzinei.

Autoritățile explică situația prin creșterea bruscă a cererii, cauzată de deficitul de combustibil din Crimeea.

„Faceți plinul în oraș. La ieșirea din oraș aproape că nu mai este benzină și sunt cozi foarte mari. (…) Benzina 95 practic nu se găsește nicăieri”, a povestit o locuitoare din Krasnodar, citată de tvrain.tv.

Situația a fost comentată de guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, și de Centrul Operațional. Potrivit guvernatorului, „în contextul situației dificile din regiunile vecine, mulți au decis să-și facă provizii de benzină, ceea ce a provocat o agitație artificială”.

Guvernatorul susține că în regiune nu există deficit, dar recunoaște problema. Potrivit acestuia, dificultățile cu aprovizionarea se observă „în principal la stațiile mici private, în timp ce majoritatea stațiilor mari din rețea au combustibil disponibil”.

„Această întrerupere a achizițiilor en-gros mici a dus la lipsa combustibilului în unele stații mici și a provocat o cerere crescută în rețelele mari. Au fost cazuri când benzina lipsea în mai multe stații din rețea: nu a fost posibilă livrarea din cauza creșterii bruște a cererii. Totuși, aceste situații sunt de scurtă durată, de regulă problema se rezolvă în câteva ore”, au mai declarat reprezentanții Centrului Operațional al regiunii Krasnodar.

Crimeea anexată se confruntă cu un deficit acut de combustibil din cauza atacurilor dronelor ucrainene, care din 22 mai controlează practic traseul federal R-280 „Novorossia” – singura rută terestră de aprovizionare cu combustibil din regiunea Rostov către peninsulă.

Ieri, Ministerul Energiei al Federației Ruse a creat un centru pentru asigurarea funcționării stabile și eficiente a complexului energetic și de combustibil din cauza creșterii atacurilor ucrainene, care duc la dificultăți în aprovizionarea cu combustibil în sud.