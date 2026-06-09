theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvrain.tv logotvrain
9 Iunie 2026, 09:32
9 089
Copiază linkul
Link copiat

Locuitorii din regiunea Krasnodar s-au plâns de lipsa benzinei

Locuitorii din Krasnodar, Anapa și din raionul Temryuk au semnalat deficit de carburanți. În comentariile la una dintre postări, localnicii se plâng că benzina de 92 și 95 s-a terminat.

Locuitorii din regiunea Krasnodar s-au plâns de lipsa benzinei.
Locuitorii din regiunea Krasnodar s-au plâns de lipsa benzinei.

Autoritățile explică situația prin creșterea bruscă a cererii, cauzată de deficitul de combustibil din Crimeea.

„Faceți plinul în oraș. La ieșirea din oraș aproape că nu mai este benzină și sunt cozi foarte mari. (…) Benzina 95 practic nu se găsește nicăieri”, a povestit o locuitoare din Krasnodar, citată de tvrain.tv.

Situația a fost comentată de guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, și de Centrul Operațional. Potrivit guvernatorului, „în contextul situației dificile din regiunile vecine, mulți au decis să-și facă provizii de benzină, ceea ce a provocat o agitație artificială”.

Guvernatorul susține că în regiune nu există deficit, dar recunoaște problema. Potrivit acestuia, dificultățile cu aprovizionarea se observă „în principal la stațiile mici private, în timp ce majoritatea stațiilor mari din rețea au combustibil disponibil”.

„Această întrerupere a achizițiilor en-gros mici a dus la lipsa combustibilului în unele stații mici și a provocat o cerere crescută în rețelele mari. Au fost cazuri când benzina lipsea în mai multe stații din rețea: nu a fost posibilă livrarea din cauza creșterii bruște a cererii. Totuși, aceste situații sunt de scurtă durată, de regulă problema se rezolvă în câteva ore”, au mai declarat reprezentanții Centrului Operațional al regiunii Krasnodar.

Crimeea anexată se confruntă cu un deficit acut de combustibil din cauza atacurilor dronelor ucrainene, care din 22 mai controlează practic traseul federal R-280 „Novorossia” – singura rută terestră de aprovizionare cu combustibil din regiunea Rostov către peninsulă.

Ieri, Ministerul Energiei al Federației Ruse a creat un centru pentru asigurarea funcționării stabile și eficiente a complexului energetic și de combustibil din cauza creșterii atacurilor ucrainene, care duc la dificultăți în aprovizionarea cu combustibil în sud.

Sursă
tvrain.tv logotvrain
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici