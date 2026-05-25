Distribuie știrea
25 Mai 2026, 11:47
1 948
Locația a 400 de kilograme de uraniu iranian rămâne necunoscută

Pe fondul negocierilor dintre SUA și Iran privind încetarea focului și noile consultări privind programul nuclear, rămâne deschisă principala întrebare: unde sunt cele 400 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu are în prezent acces la o serie de obiective importante, prin urmare nu este posibilă confirmarea independentă a locației uraniului, informează Bild.

Potrivit publicației științifice Bulletin of the Atomic Scientists, o imagine din satelit din 9 iunie 2025, realizată cu câteva zile înainte de primul atac israelian, a arătat un camion cu 18 containere albastre la intrarea într-un complex de tuneluri din apropierea orașului Isfahan. Astfel de containere sunt, în principiu, potrivite pentru transportul uraniului puternic îmbogățit. Totuși, complexul rămâne inaccesibil pentru inspectorii AIEA.

Expertul în arme nucleare David Albright a declarat pentru Spiegel că uraniul este probabil distribuit între mai multe obiective și depozite. Potrivit acestuia, o astfel de structură ar fi putut fi creată special pentru ca niciun atac sau operațiune separată să nu permită capturarea sau distrugerea rapidă a întregului stoc.

Sursă
bild
