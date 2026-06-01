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news.ro logonews
24 Iunie 2026, 07:18
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Livratorii de mâncare din România vor fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România (ANPC) a inițiat procedura de recunoaștere oficială a profesiei de „livrator de produse alimentare”.

Curierii de mâncare din România vor fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară
Curierii de mâncare din România vor fi obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară

Instituția urmărește includerea acestei specializări în Clasificatorul Ocupațiilor din România ca fiind distinctă de profesia de „curier”, scrie news.ro

Principala diferență, potrivit ANPC, constă în specificul muncii: livratorii de produse alimentare transportă bunuri destinate consumului uman, inclusiv produse perisabile. Aceasta le impune obligații suplimentare pentru asigurarea siguranței consumatorilor.

Conform inițiativei, livratorii de hrană vor trebui să urmeze un curs obligatoriu de igienă alimentară, să respecte regulile de prevenire a contaminării produselor în timpul transportului și să mențină condiții adecvate de transport.

Instituția a transmis deja documentația necesară către instituția responsabilă cu gestionarea și actualizarea Clasificatorului Ocupațiilor.

Sectoul de livrare a mâncării din România se dezvoltă activ în ultimii ani, însă legislația în vigoare nu face distincția între curierii care transportă colete obișnuite și livratorii de produse alimentare, deși riscurile pentru consumatori în aceste cazuri sunt fundamental diferite.

ANPC subliniază că această modificare are ca scop consolidarea cadrului normativ în domeniul livrării alimentelor și creșterea responsabilității operatorilor care activează în acest sector.

Sursă
news.ro logonews
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