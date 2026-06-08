Lituania anunță trecerea la serviciul militar obligatoriu generalizat.

Despre aceasta raportează LRT, transmite „Europa Liberă”.

Potrivit ministrului apărării, Lituania trebuie să se pregătească pentru creșterea numărului de recruți, deoarece țara „se îndreaptă într-un ritm bun” spre introducerea serviciului militar obligatoriu.

„Trebuie să ne pregătim. Avem nevoie de infrastructură și instructori, avem nevoie de capacități militare și trebuie să avem un număr suficient de arme pentru a echipa oamenii pe care îi recrutăm... În fiecare an armata are posibilitatea să instruiască tot mai mulți oameni, așa că ne îndreptăm spre serviciul militar universal, dar într-un ritm bun, păstrând calitatea”, a declarat Kaunas.

Prim-ministrul Inga Ruginiene a fost de acord că numărul recruților trebuie mărit.

„Văzând schimbarea situației geopolitice și apropierea unor noi amenințări, prioritatea de astăzi este îndeplinirea sarcinilor principale și progresul pas cu pas spre extindere”, a spus ea.

Liderul partidului de opoziție „Uniunea Patriei – Creștin-Democrații Lituanieni”, Laurinas Kașciunas, s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea creșterii numărului de recruți.

„Uneori luăm aceste constante, iar numărul recruților crește limitat. Eu susțin o creștere mai rapidă a numărului de recruți”, a declarat Kașciunas.

În prezent, pe lista recruților din Lituania sunt incluși tinerii cu vârste între 18 și 21 de ani. Serviciul militar poate fi amânat din cauza studiilor, stării de sănătate sau circumstanțelor familiale. Cei care evită serviciul pot fi trași la răspundere atât administrativ, cât și penal.

Anul acesta, în Lituania, cinci mii de tineri vor efectua serviciul militar obligatoriu, iar alți trei mii vor fi voluntari.