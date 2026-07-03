Lituania a propus confiscarea trotinetelor electrice și a bicicletelor de la cei care încalcă regulile.

În Seimul lituanian a fost propusă înăsprirea răspunderii proprietarilor de trotinete electrice și biciclete electrice puternice, dacă acestea nu sunt înregistrate și asigurate conform cerințelor legii.

Despre aceasta informează „Adevărul European”, cu referire la LRT.

De menționat că aceste mijloace de transport pot fi chiar confiscate de la cei care încalcă regulile.

Inițiatorii proiectului de lege subliniază că unele mijloace de transport nu respectă cerințele de siguranță, nu pot fi înregistrate și nu au dreptul să circule în trafic. Totuși, în practică nu există sancțiuni pentru utilizarea lor în trafic.

„Trebuie remarcat că, în ultima vreme, pe drumuri apar tot mai des mijloace de transport care seamănă la exterior cu vehicule electrice de micromobilitate sau mopede, dar puterea și/sau viteza lor depășesc caracteristicile acestor vehicule. Vehiculele neînregistrate circulă pe trotuare și piste pentru biciclete cu viteză mare, punând în pericol pietonii și copiii bicicliști”, se arată în nota explicativă a proiectului de lege înregistrat de deputatul Algimantas Radvila.

Prin urmare, se propune completarea Codului contravențional cu o prevedere conform căreia participarea în trafic cu un mijloc de transport neînregistrat, care prin construcție seamănă cu o trotinetă electrică sau moped, dar nu corespunde caracteristicilor tehnice stabilite prin lege și nu poate fi clasificat ca mijloc de micromobilitate sau moped, va fi sancționată cu amendă de la 50 până la 100 de euro.

Pentru recidivă, amenda va fi între 150 și 200 de euro. În plus, va exista posibilitatea confiscării acestor mijloace de transport.

Se propune ca legea să intre în vigoare la 1 noiembrie 2026.

De asemenea, în Parlamentul lituanian au fost înregistrate amendamente care propun ca oprirea trotinetelor electrice, bicicletelor electrice și altor mijloace de micromobilitate să poată fi făcută nu doar de poliție, ci și de angajați autorizați ai municipalităților. Aceștia vor putea, de asemenea, să aplice amenzi pentru încălcări.