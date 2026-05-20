Lisabona a ocupat primul loc în clasamentul mondial al celor mai bune orașe pentru expatriați.

Clasamentul ia în considerare nu doar tipurile deschise și taxele reduse, ci ceea ce contează cu adevărat la mutare: de la sănătate și siguranță până la accesibilitate, viața socială și chiar oportunitățile oferite de pașaport, transmite euronews.com.

Astăzi, potrivit Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU, peste 300 milioane de persoane trăiesc în afara țării lor natale – aproape dublu față de 1990.

După pandemie, a crescut semnificativ numărul angajaților la distanță și al nomazilor digitali, care s-au alăturat fluxurilor de pensionari și specialiști nevoiți să se mute din motive de serviciu.

Acum, compania de consultanță Global Citizen Solutions, specializată în rezidență și cetățenie, a publicat primul său clasament al celor mai confortabile orașe din lume pentru expatriați, evaluând 35 de orașe de pe șase continente ca destinații pentru un număr tot mai mare de persoane cu un stil de viață internațional mobil.

Divizia analitică a companiei, Global Intelligence Unit, a mers dincolo de indicatorii tradiționali de performanță ai orașelor și le-a evaluat după șapte criterii separate.

Acestea au fost costul vieții, siguranța, calitatea aerului, sănătatea, ușurința adaptării, nivelul de cunoaștere a limbii engleze și mobilitatea extinsă – adică privilegiile pașaportului și libertatea de călătorie fără viză.

Divizia a folosit seturi de date deschise și a evaluat fiecare oraș pe o scară de la 0 la 100, atribuind fiecărui criteriu o pondere proprie. Cea mai mare pondere totală au primit siguranța și sănătatea, reflectând importanța lor în luarea deciziilor privind mutarea pe termen lung.

În final, Lisabona a ocupat primul loc în listă, iar Amsterdam s-a situat imediat după ea. În total, în top 10 au intrat cinci orașe europene.

Top 10 cele mai confortabile orașe pentru expatriați

Lisabona, Portugalia: 88,49 din 100 Amsterdam, Olanda: 81,97 din 100 Melbourne, Australia: 81,79 din 100 Viena, Austria: 81,07 din 100 Barcelona, Spania: 80,7 din 100 Singapore: 80,58 Auckland, Noua Zeelandă: 80,15 Tokyo, Japonia: 79,78 Copenhaga, Danemarca: 79,57 Seul, Coreea de Sud: 78,89

Detalii despre primele trei orașe pentru expatriați

Lisabona

Capitala Portugaliei a condus clasamentul, arătând rezultate constant ridicate la toate criteriile, nu doar dominând într-o singură categorie.

Este unul dintre cele mai accesibile orașe din clasament din punct de vedere al costului vieții: la acest indicator este semnificativ mai ieftin decât, de exemplu, Viena, Amsterdam și Copenhaga.

Nivelul de cunoaștere a limbii engleze este de asemenea ridicat, la fel ca și calitatea aerului și indicatorii de siguranță, care depășesc nivelul din multe alte orașe europene.

Un alt avantaj al Lisabonei față de alte centre mari de pe continent este existența mai multor căi legale de obținere a permisului de ședere, inclusiv programe de rezidență prin investiții și vize pentru nomazii digitali, ceea ce face orașul deosebit de atractiv pentru expatriați.

Amsterdam, Olanda

Amsterdam a ocupat locul al doilea în clasament datorită evaluărilor ridicate în toate categoriile.

Capitala Olandei se remarcă printr-un nivel ridicat de siguranță, un sistem de sănătate dezvoltat și aer curat, precum și prin accesibilitatea ridicată pentru locuitorii internaționali.

Nivelul de cunoaștere a limbii engleze aici a fost cel mai ridicat dintre toate orașele europene din clasament, astfel barierele lingvistice în viața de zi cu zi și la rezolvarea problemelor administrative sunt adesea minime.

Orașul este cunoscut pentru orientarea sa spre renunțarea la mașini: în perioada 2015-2022, peste 70% din toate deplasările au fost făcute pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public. Este o opțiune bună pentru expatriații care visează la o viață fără mașină.

Totuși, tocmai costul ridicat al vieții reprezintă punctul slab al Amsterdamului. Orașul este printre cele mai scumpe din clasament, astfel încât nu toți expatriații își pot permite să se mute aici.

Indicatorul „ușurința adaptării” arată de asemenea că integrarea socială poate dura ceva timp. Cu toate acestea, Amsterdam oferă un mediu echilibrat și stabil pentru viață – pentru cei care își permit acest lucru.

Melbourne, Australia

Singurul oraș non-european din primele cinci este Melbourne. Acesta a obținut rezultate ridicate în mai multe categorii cheie.

Aici se află unul dintre cele mai ridicate niveluri de cunoaștere a limbii engleze din clasament: orașul împarte primul loc cu Singapore, Auckland și Vancouver și este considerat unul dintre cele mai curate din listă.

Orașul australian oferă servicii medicale de înaltă calitate, o guvernare sustenabilă și o infrastructură urbană dezvoltată. În practică, toate acestea asigură un nivel ridicat de trai, iar Melbourne rămâne deosebit de popular printre expatriații care se mută din alte țări vorbitoare de limbă engleză.

Cel mai slab punct al orașului este indicatorul de siguranță: este comparativ mai scăzut decât în orașele europene, ceea ce este considerat principalul dezavantaj într-un profil per ansamblu foarte echilibrat.