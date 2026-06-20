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euronews.com logoeuronews
20 Iunie 2026, 14:00
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Libanul a anunțat un nou val de atacuri israeliene: Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața

Loviturile au fost aplicate la mai puțin de 24 de ore după ce oficialii americani au anunțat încheierea unui nou acord de încetare a focului între Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

Libanul a anunțat un nou val de atacuri israeliene: Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața.
Libanul a anunțat un nou val de atacuri israeliene: Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața.

Sâmbătă dimineața, Israelul a lansat o nouă serie de atacuri asupra sudului Libanului, în ciuda acordurilor de încetare a focului încheiate vineri între Israel și „Hezbollah”, informează mass-media de stat libaneză, transmite euronews.com.

Potrivit informațiilor, în urma atacurilor au murit cinci persoane.

Aviația israeliană a lovit Nabatieh-al-Fawqa la scurt timp după miezul nopții. Atacurile ulterioare asupra orașului Arabsalim dimineața au dus la moartea a trei persoane, informează Agenția Națională de Știri a Libanului.

Conform agenției, loviturile dronelor asupra orașelor Deir ez-Zahrani și Doueir au cauzat încă două decese.

Atacurile au avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce oficialii americani au declarat că Israelul și gruparea armată susținută de Iran, „Hezbollah”, au convenit să reia regimul de încetare a focului.

De joi seara până vineri, părțile și-au schimbat lovituri, punând în pericol acordurile preliminare de armistițiu.

Vineri, ministrul securității naționale al Israelului a declarat că „întreg Libanul trebuie să ardă” după ce militarii israelieni au anunțat moartea a patru soldați în sudul țării.

„Pentru fiecare lacrimă a unei mame israeliene, trebuie să plângă o mie de mame libaneze”, a scris Itamar Ben-Gvir pe rețelele sociale.

În noaptea de vineri, armata israeliană a lansat lovituri asupra mai multor zone din sudul Libanului, afirmând că țintele au fost membri ai organizației Hezbollah și infrastructura acesteia. Potrivit informațiilor disponibile, 18 persoane au fost ucise.

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