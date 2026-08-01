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meduza.io logomeduza
1 August 2026, 11:00
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Letonia a închis frontiera cu Belarusul

Frontiera letoniano-belarusă este închisă „din motive tehnice”, a anunțat pe rețelele sociale ministrul afacerilor interne al Letoniei, Jānis Dombrova.

Letonia a închis frontiera cu Belarusul.
Letonia a închis frontiera cu Belarusul.

Este vorba despre o defecțiune în funcționarea sistemelor informaționale, a precizat specialistul în relații cu publicul din cadrul Serviciului de Frontieră de Stat al Letoniei, Kristine Petersone. Cauzele defecțiunii și termenele de remediere nu sunt deocamdată cunoscute, transmite meduza.io.

Cu o zi înainte, Janis Dombrova a îndemnat cetățenii Letoniei să nu meargă în Belarus sau să revină de acolo cât mai curând posibil. „În condițiile unui război hibrid al migrației, desfășurat de către Belarus, deplasarea sigură între state poate fi îngreunată”, a avertizat el.

În 2023, Letonia a închis punctul de trecere a frontierei Sileene (Urbana) la frontiera cu Belarusul. De atunci, între cele două țări funcționează doar un singur punct de control — Paternieki (Grigorovșcina).

Închiderea punctului de control Sileene a fost pusă pe seama unei crize migraționale, organizate de autoritățile din Belarus. În 2026, situația s-a agravat din nou. De la începutul anului, Letonia a reținut peste nouă mii de migranți ilegali la frontiera cu Belarusul. Pentru comparație, în aceeași perioadă, la frontiera lituaniano-belarusă au fost reținuți 992 de oameni, iar la frontiera polono-belarusă — 260.

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