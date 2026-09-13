Lavrov: Rusia nu va opri războiul pentru negocieri.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, aflat la New Delhi, unde are loc summitul BRICS, i-a propus din nou lui Zelenski să vină la negocieri la Moscova. Președintele Ucrainei i-a propus anterior lui Putin să discute la Miami.

Rusia este pregătită pentru negocieri, însă nu va opri războiul din Ucraina pe durata acestora. Această declarație a fost făcută sâmbătă, 12 septembrie, de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, scrie dw.com.

„Dacă (Vladimir Zelenski. - Red.) vrea să se întâlnească, să vină (la Moscova. - Red.)", a declarat ministrul rus la New Delhi, unde are loc summitul BRICS.

O întâlnire între președinții Rusiei și Ucrainei la G20, la Miami, este „imposibilă", a declarat anterior la New Delhi agenției AFP purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, respingând propunerea liderului ucrainean. Peskov a mai spus că întâlnirea poate avea loc doar în capitala Rusiei. Întrebat de AFP dacă la Kremlin este luat în calcul un loc alternativ pentru negocieri, Peskov a răspuns: „Există disponibilitatea de a se întâlni cu el (Zelenski. - Red.) la Moscova".