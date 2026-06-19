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kommersant.ru logokommersant
19 Iunie 2026, 10:53
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Lavrov: Europa vrea să înghețe conflictul din Ucraina pentru a desfășura trupe

Țările europene vor să încetinească conflictul din Ucraina pentru a desfășura contingente militare ale „coaliției doritorilor”, consideră ministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov.

Lavrov: Europa vrea să înghețe conflictul din Ucraina pentru a desfășura trupe.
Lavrov: Europa vrea să înghețe conflictul din Ucraina pentru a desfășura trupe.

Potrivit ministrului, scopul UE nu este negocierile cu Rusia, ci menținerea lui Vladimir Zelenski în funcția de președinte, scrie kommersant.ru.

„Pentru aceasta, capitalele europene vor să obțină cât mai curând încetarea focului, pentru a nu permite prăbușirea Forțelor Armate ale Ucrainei pe front. Să înghețe conflictul fără a elimina cauzele principale. Și imediat să desfășoare în Ucraina contingente militare ale „coaliției doritorilor” britanico-franceze”, a subliniat Lavrov.

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