Un conflict direct între Rusia și NATO ar putea degenera într-un schimb de lovituri nucleare, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

El a subliniat că o astfel de situație va avea „consecințe catastrofale” pentru securitatea globală. „Sub sloganul „autonomiei strategice”, în Europa are loc o consolidare serioasă a capacităților militare, inclusiv în domeniul nuclear”, a scris Lavrov în articolul „Ucraina, Europa și securitatea globală”, transmite kommersant.ru.

El a menționat planurile Franței de a oferi „umbrela nucleară” mai multor țări din Uniunea Europeană și NATO.

„Acest lucru nu va duce cu siguranță la consolidarea securității nici a Franței, nici a beneficiarilor „ajutorului” său”, a adăugat șeful MAE al Rusiei.

Potrivit lui Serghei Lavrov, țările europene intenționează să se pregătească pentru un conflict cu Rusia până în 2030.

„Europa unită continuă să viseze la extindere, intenționează să cucerească Ucraina și Moldova, atrage Armenia în orbita sa. NATO s-a extins spre Est, absorbind Finlanda și Suedia”, a remarcat ministrul.