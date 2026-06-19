theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
kommersant.ru logokommersant
19 Iunie 2026, 13:20
2 106
Copiază linkul
Link copiat

Lavrov: Europa continuă să viseze la extindere și intenționează să cucerească Ucraina și Moldova

Un conflict direct între Rusia și NATO ar putea degenera într-un schimb de lovituri nucleare, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Lavrov: Europa continuă să viseze la extindere și intenționează să cucerească Ucraina și Moldova.
Lavrov: Europa continuă să viseze la extindere și intenționează să cucerească Ucraina și Moldova.

El a subliniat că o astfel de situație va avea „consecințe catastrofale” pentru securitatea globală. „Sub sloganul „autonomiei strategice”, în Europa are loc o consolidare serioasă a capacităților militare, inclusiv în domeniul nuclear”, a scris Lavrov în articolul „Ucraina, Europa și securitatea globală”, transmite kommersant.ru.

El a menționat planurile Franței de a oferi „umbrela nucleară” mai multor țări din Uniunea Europeană și NATO.

„Acest lucru nu va duce cu siguranță la consolidarea securității nici a Franței, nici a beneficiarilor „ajutorului” său”, a adăugat șeful MAE al Rusiei.

Potrivit lui Serghei Lavrov, țările europene intenționează să se pregătească pentru un conflict cu Rusia până în 2030.

„Europa unită continuă să viseze la extindere, intenționează să cucerească Ucraina și Moldova, atrage Armenia în orbita sa. NATO s-a extins spre Est, absorbind Finlanda și Suedia”, a remarcat ministrul.

Sursă
kommersant.ru logokommersant
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici