Lansarea rachetei Starship a lui Elon Musk, amânată din cauza unor defecțiuni la decolare.

Lansarea trebuia să aibă loc joi, însă din cauza unor probleme tehnice la decolare, aceasta a fost amânată pentru vineri.

Compania SpaceX a anunțat că numărătoarea inversă pentru lansare a fost oprită de mai multe ori, iar în cele din urmă s-a decis amânarea acesteia cu o zi, scrie bbc.com.

Acest zbor va fi al 12-lea pentru Starship și va semăna în mare parte cu cele anterioare — un zbor suborbital care se va încheia cu amerizarea controlată în ocean a rachetei purtătoare Super Heavy și a etajului superior Ship. Totuși, aparatul folosit este puternic modificat, iar SpaceX are mari speranțe în el.

Racheta V3, înaltă de 124 de metri, este mai mare și mai puternică decât versiunile anterioare Starship, care oricum erau cele mai mari și mai puternice rachete construite vreodată, și se remarcă printr-o serie de alte îmbunătățiri importante.

În primul rând, este echipată cu noul motor V3 Raptor — 33 dintre acestea pe Super Heavy și șase pe Ship — care oferă o tracțiune mai mare și un design mult mai aerodinamic decât predecesorii săi.

În plus, V3 Super Heavy are acum doar trei stabilizatoare grilaj în loc de patru (care ajută la revenirea pe Pământ pentru recuperare și reutilizare). De asemenea, structura care leagă Super Heavy de Ship este acum atașată de propulsor, ceea ce permite reutilizarea acesteia, în timp ce anterior se desprindea în timpul zborului.

Mecanismul de desfășurare al lui Ship a fost, de asemenea, modernizat, permițând o lansare mai rapidă a încărcăturii utile. În timpul zborului, Ship va desfășura 20 de modele de sateliți, precum și doi sateliți reali Starlink. Acesta este dublul față de versiunile anterioare.

Dacă totul va decurge conform planului, aparatul va transporta astronauți pe suprafața Lunii în cadrul misiunii NASA „Artemis-4”, al cărei lansare este planificată de agenție pentru sfârșitul anului 2028.