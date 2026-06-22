Lagarde: Uniunea piețelor de capital va întări rolul euro pe plan mondial

Pe fondul creșterii instabilității geopolitice, UE trebuie să preia controlul asupra propriilor finanțe, a declarat șefa BCE într-o dezbatere la Bruxelles.

Euro nu va deveni o monedă de rezervă globală „peste noapte”, a declarat luni la Bruxelles președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, îndemnând legislatorii să finalizeze crearea uniunii piețelor de capital, pe care a numit-o cel mai important pas, transmite euronews.com

În contextul abordării confruntaționale a președintelui SUA, Donald Trump, față de politica externă și comerț, în Europa a fost intensificată discuția despre cum să se extindă rolul global al euro.

În centrul dezbaterii se află trei sarcini principale: reducerea dependenței de infrastructura americană de plăți, finalizarea reformelor în UE și transformarea euro într-o monedă mondială competitivă într-un context în care dominația dolarului nu mai pare garantată.

„Acest lucru nu se întâmplă instantaneu. Dacă ne uităm în istorie, nicio monedă nu a devenit o rezervă internațională până nu a avut capacitatea de a se proteja și suficientă putere militară pentru a face față adversarilor”, a declarat Lagarde la un eveniment.

Potrivit datelor Băncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2025, giganții americani Visa și Mastercard reprezintă 61% din plățile cu cardul în zona euro și aproape toate operațiunile transfrontaliere.

Ca răspuns, UE promovează introducerea euro digital – o monedă digitală publică, garantată de BCE și menită să completeze bancnotele. Se așteaptă ca legislația corespunzătoare să fie aprobată până la sfârșitul anului 2026, votul decisiv în Parlamentul European fiind programat pentru marți.

Pe lângă euro digital, BCE a prezentat la sfârșitul lunii martie o nouă strategie în domeniul plăților, care prevede crearea a două infrastructuri de rețea numite Pontes și Appia, menite să adapteze instituția la noile tehnologii, precum tokenizarea și tehnologia registrului distribuit (DLT).

Obiectivul BCE este să ancoreze banii băncii centrale, garantați de instituție, în acest nou ecosistem de plăți bazat pe tehnologii. Printre prioritățile lui Lagarde se numără dezvoltarea acestor infrastructuri, aprobarea euro digital și reforma piețelor de capital europene.

Dorința BCE de a implementa această strategie este parțial un răspuns la creșterea stablecoin-urilor private – active cripto concepute inițial pentru o volatilitate redusă – care își consolidează treptat poziția în sectorul plăților și funcționează pe baza acestor tehnologii noi.

În timp ce țări precum Rusia și China au introdus deja propriile monede digitale de stat, SUA urmează o cale diferită: Trump a renunțat la planurile de creare a unui dolar digital al Rezervei Federale în favoarea stablecoin-urilor.

Este vorba despre legea Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act, care creează un cadru de reglementare pentru aceste active cripto.

Deoarece 95% din stablecoin-urile din lume sunt garantate de dolarul american, Trump încearcă să întărească moneda americană prin această tehnologie nouă, promovând stablecoin-urile ca un instrument-cheie pentru plăți în operațiuni internaționale și strategic importante.

Potrivit unui document al Comisiei Europene privind rolul internațional al euro, consultat de Euronews, printre propunerile pentru consolidarea pozițiilor internaționale ale UE se numără crearea unui număr mai mare de stablecoin-uri denominate în euro.