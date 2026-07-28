La un pas de tragedie: Un turist nu a observat ursul care s-a apropiat de el în România.

Pe șoseaua românească Transfăgărășan, un turist a fost la un pas să devină victima unui urs, care s-a apropiat de el aproape fără să fie observat, la o distanță foarte mică.

Incidentul a avut loc la 27 iulie și a fost surprins de un alt turist din mașină, informează adevarul.ro.

În imagini se vede cum un bărbat stă pe marginea drumului, fără să observe prădătorul care se apropie din spate. Ursul s-a apropiat la câțiva centimetri și i-a chiar mirosit piciorul, în timp ce turistul rămânea nemișcat. Abia când animalul a ajuns în fața lui, bărbatul a pornit să fugă, a ocolit mașina și a reușit să se adăpostească în autoturismul său. Ursul l-a urmărit câteva secunde, însă nu l-a atacat.

Imaginile video au strâns peste 1,3 milioane de vizualizări pe rețelele de socializare. Mulți utilizatori consideră că tocmai calmul turistului a ajutat la evitarea unei tragedii, în timp ce alții i-au criticat pe martori pentru că nu au încercat să alunge ursul cu semnale de la mașină. Locuitorii din zonă, însă, au menționat că un sunet puternic ar fi putut provoca animalul să atace.

Anterior, vicepremierul interimar al României, Tanczos Barna, a avertizat că urșii ies tot mai des din Carpați în zonele deluroase și de câmpie ale țării.



