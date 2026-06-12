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rupor.md logorupor
12 Iunie 2026, 22:47
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La Trier va fi semnat acordul privind aderarea Moldovei la Academia Europeană de Drept

Moldova se alătură oficial Academiei Europene de Drept (ERA), cu sediul în orașul german Trier. Acordul va fi semnat de ministrul Justiției, Vladislav Cojocari, în timpul vizitei sale de lucru în Germania.

La Trier va fi semnat acordul privind aderarea Moldovei la Academia Europeană de Drept.
La Trier va fi semnat acordul privind aderarea Moldovei la Academia Europeană de Drept.

Potrivit serviciului de presă al Ministerului Justiției, acest pas va deschide noi oportunități pentru specialiștii moldoveni în domeniul justiției. Scopul principal al parteneriatului este facilitarea accesului la programe avansate de formare, axate pe legislația Uniunii Europene, implementarea standardelor europene și alinierea cadrului juridic național la normele comunitare europene (acquis communautaire), transmite rupor.md.

Datorită noului acord, vor beneficia de sprijin profesional amplu:

  • judecătorii și procurorii;

  • avocații și juriștii;

  • funcționarii publici;

  • alți specialiști de profil.

Pentru aceștia vor fi organizate seminare specializate, cursuri de perfecționare și programe de schimb de experiență. Toate aceste activități sunt orientate spre dezvoltarea competențelor critice necesare integrării cu succes a Moldovei în spațiul juridic al UE.

În cadrul vizitei externe, șeful Ministerului Justiției al Moldovei va avea, de asemenea, o serie de întâlniri importante cu conducerea ERA și cu reprezentanții Direcției Generale a Comisiei Europene pentru Justiție și Consumatori (DG JUST). Părțile vor discuta proiectele comune actuale și noile direcții de cooperare care pot accelera parcursul european al republicii.

Sursă
rupor.md logorupor
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