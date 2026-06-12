theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
err
12 Iunie 2026, 12:27
5 763
Copiază linkul
Link copiat

La Tallinn a fost amplasat primul adăpost modular din Estonia

Un adăpost modular a fost amplasat în centrul orașului Tallinn. Construcția din beton armat este proiectată pentru a proteja împotriva exploziilor, undelor de șoc și cioburilor.

La Tallinn a fost amplasat primul adăpost modular din Estonia.
La Tallinn a fost amplasat primul adăpost modular din Estonia.

De asemenea, adăpostul poate fi mutat sau extins rapid, în funcție de necesități.

Adăpostul a devenit primul obiectiv de acest fel în spațiul public din Estonia și ar trebui să îmbunătățească pregătirea locuitorilor orașului pentru situații de criză. Construcția este realizată pe baza unui design standardizat ucrainean, scrie err.ee.

Potrivit viceprimarului Tallinnului, Tiit Terik, orașul dezvoltă, de asemenea, un program de grădinițe de criză, pentru care intenționează să comande adăposturi modulare printr-o procedură de licitație.

Adăpostul modular este un proiect pilot, în urma căruia Primăria Tallinnului va decide pașii următori și implementarea mai largă a acestei soluții.

Sursă
err
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici