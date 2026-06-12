La Tallinn a fost amplasat primul adăpost modular din Estonia.

De asemenea, adăpostul poate fi mutat sau extins rapid, în funcție de necesități.

Adăpostul a devenit primul obiectiv de acest fel în spațiul public din Estonia și ar trebui să îmbunătățească pregătirea locuitorilor orașului pentru situații de criză. Construcția este realizată pe baza unui design standardizat ucrainean, scrie err.ee.

Potrivit viceprimarului Tallinnului, Tiit Terik, orașul dezvoltă, de asemenea, un program de grădinițe de criză, pentru care intenționează să comande adăposturi modulare printr-o procedură de licitație.

Adăpostul modular este un proiect pilot, în urma căruia Primăria Tallinnului va decide pașii următori și implementarea mai largă a acestei soluții.